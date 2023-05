Roma: Quattromani-Battisti (M5s), al Municipio III consiglio straordinario farsa su Ztl fascia verde

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La nuova Ztl in Fascia verde "è un provvedimento enormemente impattante nei confronti della cittadinanza tutta e come tale avrebbe avuto bisogno di adeguati tempi di discussione". Lo dichiarano in una nota i consiglieri M5s in Municipio Roma III Dario Quattromani e Marina Battisti. Con il comportamento "di oggi la maggioranza ha esplicitamente mostrato che il dialogo con i cittadini non risulta di suo interesse. Queste le tappe dell'assurda giornata odierna, in sintesi: orario di inizio: 11:00; arrivo Patanè: 13:29; arrivo Zannola: 14:13. I cittadini hanno aspettato ore e ore che l'assessore e il presidente di commissione arrivassero per presenziare al consiglio straordinario odierno. Consiglio richiesto dalle opposizioni per parlare e informare la cittadinanza del III Municipio su un provvedimento sciagurato targato in tutto e per tutto Partito Democratico; il MoVimento 5 Stelle conferma la sua non presenza alla seduta odierna ed è come sempre al fianco dei cittadini per il modo in cui sono stati trattati dall'amministrazione Dem".(Com)