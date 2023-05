Pnrr: Franzini (Unimi), bene missione su Università, ma serve spesa corrente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'ambito dei fondi Pnrr per quanto riguarda le università, “la missione quattro” è quella raggiunta “meglio e in modo più veloce”, il problema è che si tratta di “lspesa d’investimento, ma non spesa corrente, quello di cui avremmo in realtà bisogno in questo momento”. Lo ha detto il rettore dell’Università degli Studi di Milano, Elio Franzini, rispondendo a margine della presentazione dell’Osservatorio Mheo, che si è tenuta questa mattina a Milano. La missione quattro, ovvero quella dedicata alle università “sta già cominciando a spendere” ha aggiunto Franzini, ricordando che per fronteggiare le problematiche universitarie sono necessari “investimenti potenziali di miliardi e pluriennali”. (segue) (Rem)