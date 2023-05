Pnrr: Franzini (Unimi), bene missione su Università, ma serve spesa corrente (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'attenzione del Governo “c'è stata e speriamo si traduca in atti in atti concreti” ha chiarito Franzini, che ha però sottolineato come “l'attenzione è venuta fuori da un episodio mediatico”, mentre i rettori fanno presente questa esigenza “da almeno dieci anni”. Per Franzini “a questo punto è necessario fare un programma pluriennale”, ma il rettore ha messo in luce che “gli unici che hanno operato con un aumento dei fondi sono le Regioni e la Regione Lombardia, che se ne dica, ha operato un aumento nei fondi per il diritto”, mentre “gli altri non è che abbiano dato una risposta efficace e duratura nel tempo”. Franzini ha evidenziato che “bisognerebbe fare un censimento degli alloggi sfitti, delle politiche specifiche per gli affitti ai più giovani e non soltanto i giovani studenti, ma anche per i giovani che vogliono rimanere a Milano dopo gli studi”. (Rem)