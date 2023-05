Roma: Baglio-Fermariello-Converti (Pd), garantire centri estivi a bambini e bambine disabili insieme a coetanei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Deve essere garantita a tutti i bambini e a tutte le bambine "l'opportunità di frequentare i centri estivi organizzati in città in vista della chiusura delle scuole. Si tratta di un servizio irrinunciabile a sostegno delle famiglie e dell'infanzia che deve essere assicurato a tutti, senza distinzione alcuna". Così in una nota Valeria Baglio, Carla Fermariello e Nella Converti, rispettivamente capogruppo Pd, Presidenti delle Commissione Capitoline Scuola e Sociale. In queste ore "sta emergendo la difficoltà per molte famiglie di bambini con disabilità a poter frequentare i centri estivi insieme ai loro coetanei, e ciò nonostante il Nuovo regolamento Oepac preveda espressamente l'affiancamento dell'operatore al bambino anche per questo tipo di attività. É necessario prevedere maggiori risorse - proseguono Baglio, Fermariello e Converti - per garantire la piena tutela dei diritti dell'infanzia e l' inclusione in ogni contesto sociale ed educativo dei bambini e degli adolescenti con disabilità. É doveroso - continua la nota - quindi chiedere più fondi per Roma destinati a finanziare la legge 285/97, perché la nostra città ha bisogni significativi in materia di infanzia e di adolescenza e merita un trattamento adeguato anche nella ripartizione delle risorse fra le città riservatarie. Nel frattempo é necessario fare il massimo sforzo per garantire a tutti i bambini e a tutte le bambine scuole aperte a tutti e centri estivi inclusivi ed integrati, assicurando le risorse necessarie per dare risposte in particolare alle famiglie più fragili di questa città". (Com)