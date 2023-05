Trasporti: sciopero USB, dopo le 19 M1 chiude tra Qt8 e Rho Fiera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nuovo aggiornamento in merito allo sciopero generale convocato da USB. Sulla M1, Dopo le 19, chiude tra QT8 e Rho Fiera. La tratta Bisceglie-Pagano è chiusa. Resta aperta tra Sesto e QT8. Sulla M2 è chiusa nelle tratte Cascina Gobba-Cologno Nord e Assago-Famagosta. Sta chiudendo la tratta Gobba-Gessate: 19:10 ultima partenza da Abbiategrasso per Gessate e da Gessate per Abbiategrasso. Resta aperta tra Abbiategrasso-Cascina Gobba. Le lineeM3, M4 e M5 sono aperte. Per quanto riguarda tram, bus e filobus, le linee sono in servizio ma potrebbero risentire dello sciopero e determinarsi maggiore attese. (Com)