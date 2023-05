Brasile-Finlandia: presidente Niinisto in visita di stato tra il 31 maggio e il 2 giugno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Finlandia, Sauli Niinisto, sarà in visita di stato in Brasile tra il 31 maggio e il 2 giugno. Lo riferisce il ministero degli Esteri del Brasile in una nota, in cui evidenzia che il presidente, Luiz Inacio Lula da Silva, riceverà il capo di stato finlandese il primo giugno, presso il Palazzo Planalto. In suo onore sarà organizzato un pranzo ufficiale al ministero degli Esteri. Oltre a Brasilia, il presidente finlandese visiterà San Paolo il 2 giugno, dove si concentrerà sulla promozione del commercio e degli investimenti. Il Brasile e la Finlandia hanno stabilito relazioni diplomatiche nel 1929. Dopo la visita della presidente Dilma Rousseff in Finlandia nel 2015, il presidente Niinisto è stato a Rio de Janeiro, in occasione delle Olimpiadi del 2016. (Brb)