Editoria: Barachini, a stretto giro decreto su criteri per fondi agenzie di stampa

- Credo veramente che a stretto giro ci sarà questo decreto per le agenzie di stampa “che darà in criteri e il tempo necessario alle agenzie per organizzarsi e per rispondere se ritengono di avere criteri per essere di rilevanza nazionale o invece per ambire ai lotti verticali”. Lo ha dichiarato il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega all’informazione e all’editoria, Alberto Barachini, intervenuto a margine dell’evento “Le nuove frontiere dell’editoria digitale” al Festival dell’economia di Trento. “Chiuderemo la procedura nel minor tempo possibile. Abbiamo una scadenza temporale molto serrata per poter consentire a tutte le realtà di strutturarsi e ovviamente difendere i propri budget e i propri livelli occupazionali”, ha sottolineato Barachini, che ha aggiunto: “Assolutamente non vogliamo far chiudere nessuno. Ci mancherebbe. Lavoriamo per la difesa dei livelli occupazionali in un mestiere, quello del giornalista, che attraversa diverse difficoltà. Proprio per questo, per dare la migliore applicazione ai contratti di servizio delle agenzie di stampa, stiamo lavorando a due raggruppamenti delle agenzie. Stiamo lavorando come prospettiva e come visione a rafforzare le grandi agenzie che abbiano un numero di giornalisti adeguati a stare sul territorio e a coprire tutte le aree di interesse della società e dell'informazione. Per quelle che non rientrano in questi criteri, sono previsti dei lotti, dei bandi di gara per servizi verticali. La strategia per sussistere e restare attivi nel mondo dell'informazione è essere diversi e avere caratteristiche che non hanno altre realtà”. (Rin)