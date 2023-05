Rifiuti: Italia viva Roma, sì al termovalorizzatore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sostengono convintamente la realizzazione del termovalorizzatore a Roma: "la nostra posizione, come Italia viva XII Municipio, è esattamente quella espressa già da tempo da Italia Viva Roma ed Italia viva anche durante le campagne elettorali sia a livello municipale, comunale, regionale e nazionale". Così in una nota Patrizia Di Carlo e Carlo Zaupa, coordinatori Italia viva Municipio Roma XII, unitamente a Giovanna Ceccarelli e Marco Cappa coordinatori IvRoma, Francesca Leoncini e Valerio Casini consiglieri capitolini Iv Roma. "Riteniamo fondamentale e non più rinviabile - continuano - l'attuazione dell'impianto nell'ottica di una miglior gestione dei rifiuti della Capitale. Qualsiasi altra opinione - ove presente - è da intendersi di carattere puramente personale che non rispecchia in alcun modo la suddetta linea di indirizzo".(Com)