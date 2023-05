Scuola: dall'Osservatorio Mheo iscritti universitari pari a intero sistema istruzione irlandese nel 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell’anno accademico 2021/2022 gli iscritti alle università lombarde erano 321.768 (il 17,6 per cento) di cui 211.759 (11,6 per cento) ad atenei che hanno sede a Milano. Il peso di Milano e della Lombardia sfiora il 20 per cento se si considerano le iscrizioni alle lauree magistrali (19,9 per cento). Gli studenti universitari iscritti nella sola città di Milano sono paragonabili come numeri all’intero sistema di istruzione nazionale dell’Irlanda. Sono alcuni degli spunti offerti dalla lettura del primo Rapporto prodotto dall’Osservatorio Mheo, presentato questa mattina alla Statale di Milano, che si avvale della collaborazione di Cineca e Deloitte, proponendosi come interlocutore per il Mur e che punta a uno studio basato sull’analisi di diverse categorie di dati. Per Matteo Turri, professore alla Statale, esperto di public management e responsabile scientifico di Mheo, l’obiettivo “è quello di analizzare e interpretare in modo nuovo le basi di dati per incrementare la conoscenza del sistema di istruzione terziaria e la capacità sociale e politica di intervento, favorendo riflessioni di sistema. In altre parole, si vuole estrarre valore dai dati, con una lettura capace di interpretare i cambiamenti su base territoriale, al fine di agevolare processi decisionali evidence-based”. Nell’a.a. 2021/2022, gli atenei milanesi contavano 39.299 immatricolati, circa il 64 per cento degli immatricolati lombardi (61.306) e il 12 per cento di quelli italiani (323.852). Nello stesso anno accademico gli atenei milanesi laureavano 50.966 studenti, mentre gli altri atenei lombardi 23.134. Sul totale regionale, le università di Milano hanno laureato circa il 70 per cento dei laureati della Lombardia e il 13,75 per cento sul totale nazionale, rendendo Milano la prima città universitaria in Italia. Una quota considerevole degli iscritti agli Afam, 18.780 (22,6 per cento), si trova in Lombardia, di cui 14.754 (17,8 per cento) a Milano e i rimanenti 4.026 (4,8 per cento) nel resto della regione. (segue) (Rem)