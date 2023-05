Scuola: dall'Osservatorio Mheo iscritti universitari pari a intero sistema istruzione irlandese nel 2022 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ben il 24 per cento degli studenti italiani di Its Academy, il segmento professionalizzante dell’istruzione terziaria fortemente incentivato dal Pnrr, studiano in Lombardia. Si tratta complessivamente di 5.126 studenti, di cui 1.443 in Its con sede a Milano e 3.683 nelle altre province lombarde, che mostrano un fortissimo tasso di crescita di questo segmento. A Milano viene erogato il 7 per cento dell’intera offerta formativa universitaria nazionale. Aggiungendo i corsi erogati in Lombardia, si arriva a circa il 13,4 per cento dell’offerta didattica complessiva italiana. Dalle analisi emerge come a Milano i corsi a programmazione locale abbiano superato quelli liberi: grazie anche all’elevata richiesta, Milano sta limitando e selezionando gli accessi ai suoi corsi di studio e agisce nell’ottica di una differenziazione dell’offerta rispetto a quella nazionale, dirigendosi verso una specializzazione avanzata dei CdS nelle magistrali e nei dottorati. Rimane il fatto, a Milano come nel resto d’Italia, che gli studenti universitari si concentrano nei grandi capoluoghi: nelle prime cinque città metropolitane (Milano, Roma, Napoli, Torino e Bologna) studia il 39 per cento degli studenti triennali e ciclo unico e il 48 per cento di quelli magistrali. Per il rettore dell’Università degli Studi di Milano, Elio Franzini, nell’ambito universitario le difficoltà attuali “credo siano essenzialmente due” ha chiarito la prima “è senza dubbio la questione abitativa”, che “può essere risolta soltanto politicamente e può essere risolta con una politica lungimirante che guardi in lungo periodo. Altrimenti con i provvedimenti tampone noi non ne usciamo”. Il secondo problema “è infrastrutturale”, perché “tutte le università pubbliche e private, hanno un grande problema degli spazi” che per Franzini “va assolutamente”, perché in seguito al Covid “gli studenti frequentano di più”. Franzini ha evidenziato come che se questi due problemi non si risolvono “la positività si traduce in negatività, perché questo disincentiva alla frequenza, alla partecipazione e a venire in questa città”. (segue) (Rem)