Scuola: dall'Osservatorio Mheo iscritti universitari pari a intero sistema istruzione irlandese nel 2022 (3)

- A tal proposito, il Report riporta la forte crescita delle Università telematiche, accelerata dal Covid. Le prime quattro università per immatricolati nell’a.a. 2021/2022 sono Statale, Cattolica, PoliMi ed e-Campus. Si tratta di una tendenza presente in tutta Italia: addirittura, per quanto attiene il numero dei laureati e il numero degli iscritti alle lauree magistrali, c’è già stato il sorpasso delle telematiche sulle non statali. Analizzando più nel dettaglio le “quote di mercato” di ciascun ateneo lombardo, si notano andamenti piuttosto statici con la solo eccezione di e-Campus, che invece presenta un incremento importante, capitalizzando la crescente propensione per la didattica telematica specie nelle lauree magistrali. Secondo il Presidente di Fondazione Deloitte, Guido Borsani, "la collaborazione, l'intersezione, la co-progettazione tra imprese e università è molto elevata", ma "individuare altre soluzioni per un migliore accesso per più studentesse e studenti alle università, potrebbe essere un fronte da esplorare maggiormente". (Rem)