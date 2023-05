© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Martedì 30 maggio, alle ore 12, la commissione Difesa della Camera svolge l'audizione dell'Amministratore delegato e direttore generale di Fincantieri spa, Pierroberto Folgiero, sulle tematiche relative alla produzione di beni e servizi di interesse per la dotazione di mezzi del settore della difesa. L'appuntamento – rende noto l’ufficio stampa della Camera – viene trasmesso in diretta webtv. (Com)