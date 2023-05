Giustizia: Nordio, sindaci d’Italia sono d’accordo su riforma abuso d’ufficio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla riforma dei reati contro la pubblica amministrazione, l’abuso d’uffcio, "credo che il desiderio dei sindaci d’Italia sia omogeneo e trasversale”. Lo ha detto Carlo Nordio, ministro della Giustizia al Festival dell’economia di Trento. Nordio ha aggiunto che i sindaci “la pensano tutti allo stesso modo anche se non lo possono dire, non credo che ci sarebbe un forte accanimento in questo tipo di riforme”. “Altre potrebbero essere più divisive”, ha concluso Nordio. (Rin)