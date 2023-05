Giustizia: Nordio, pubblico ministero è unico organismo al mondo con potere senza responsabilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il pubblico ministero in Italia è l’unico organismo al mondo - e sottolineo al mondo - ad avere un potere effettivo ed esecutivo senza avere responsabilità. Lo ha detto Carlo Nordio, ministro della Giustizia, al Festival dell’economia di Trento. Nordio ha spiegato che in Italia “abbiamo assunto la figura del pubblico ministero americano, il district attorney, che è il capo della polizia giudiziaria e dirige le indagini ma ha una responsabilità politica perché viene eletto dal popolo e quindi se sbaglia paga, nel senso che viene mandato a casa”. Il ministro ha detto che non è certo questo il modello a cui pensa ma che “è anche vero che non possiamo mantenere una figura di pubblico ministero che non abbia nessun tipo di responsabilità e nessun tipo di limiti al di là dei controlli fatti dall’organo giurisdizionale”. “Spero che nella magistratura non troveremo delle resistenze come accaduto nel passato”, ha concluso Nordio. (Rin)