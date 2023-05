Torino: gli appuntamenti di domani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- PiemonteOre 9:15, Cortazzone (AT), il vicepresidente Carosso partecipa al convegno “Il Nostro Monferrato - Paesaggio, Storie, Futuro. Progetti e strumenti per uno sviluppo sostenibile”Ore 9:30, Cherasco (CN), PalaExpo, via Giovanni XXIII, il presidente Cirio e in videocollegamento l’assessore Protopapa partecipano al convegno "Il nocciolo: una corretta nutrizione in funzione di qualità e quantità"Ore 15, Ovada (AL), largo 11 Gennaio 1946 n.6, l'assessore Protopapa presenzia all'inaugurazione della sede della Croce Verde Ovadese OdVOre 17, Cella Monte (AL), Ecomuseo della pietra da cantoni, piazza Vallino, l'assessore Protopapa partecipa alla presentazione del libro “Colline di carta” di Silvia Perosino edito dal Circolo Culturale “I Marchesi del Monferrato” (segue) (Rpi)