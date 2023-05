Egitto-Cina: Nuova via della seta, firmati 4 accordi riguardanti il Canale di Suez

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Compagnie di Egitto e Cina hanno firmato accordi con cui Pechino si è impegnata ad avviare quattro progetti, da un valore complessivo di circa 500 milioni di dollari, nel Canale di Suez, nell’ambito della propria iniziativa della Nuova via della seta (Bri, Belt and Road Initiative). Lo ha riferito Walid Gamal el Din, capo della zona economica del Canale di Suez, in un comunicato stampa. Gli accordi sono stati firmati oggi nella città di Hangzhou, nella Cina orientale, in occasione del Belt and Road Initiative Forum. Stando a quanto specificato, a firmare gli accordi per la parte egiziana è stata la società Teda Egypt, responsabile dello sviluppo della zona industriale di Sokhna. Il primo accordo prevede la costruzione di una centrale elettrica del costo di 265 milioni di dollari, in collaborazione con la compagnia energetica cinese Hidier Group. La prima fase del progetto prevede la costruzione di una sottostazione con una capacità produttiva di 200 megawatt, per un costo di 38 milioni di dollari. La seconda intesa firmata da Teda e Hidier, dal valore di circa 100 milioni di dollari, riguarda la produzione di 200.000 tonnellate di carburanti avanzati. (segue) (Cae)