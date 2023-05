Nato: la Germania contribuirà alla sicurezza del vertice di Vilnius

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Su richiesta della Nato, la Germania contribuirà alla difesa del vertice che l’Alleanza atlantica terrà a Vilnius, nelle giornate dell’11 e 12 luglio. A tal fine, le Forze armate tedesche (Bundeswehr) schiereranno reparti di terra, di mare e dell’aria, tra cui i sistemi missilistici Patriot. È quanto comunicato dal ministero della Difesa tedesco. Il dicastero aggiunge che il contingente comprenderà truppe sia già impegnate nella difesa del fianco orientale della Nato sia che possono operare dalla Germania. I Patriot che saranno dislocati a Vilnius sono quelli attualmente in Slovacchia e parte di quelli in Polonia. Termina quindi l’impegno delle batterie missilistiche tedesche in territorio slovacco, avviato a seguito della guerra mossa dalla Russia contro l’Ucraina. A ogni modo, “la sicurezza della Slovacchia rimarrà di fondamentale importanza per la Germania”, che continuerà a sostenere l’alleato. Proseguirà quindi il trasferimento di 15 carri armati Leopard 2A4 dall’esercito tedesco a quello slovacco. Inoltre, la Germania rimarrà nel Gruppo tattico multinazionale che la Nato dispiega in Slovacchia, “presto anche con i carri armati principali”. La Bundeswehr fornirà poi all’esercito slovacco i sistemi d'arma Mantis, radar per la sorveglianza aerea. Infine, la Germania si è offerta di contribuire alla sicurezza dello spazio aereo della Slovacchia con i propri caccia. (Geb)