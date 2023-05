Italia-Usa: Giorgetti si complimenta con Kissinger per i suoi 100 anni, visione lucidissima del futuro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, ha pubblicato due messaggi su Instagram e Twitter in occasione del compleanno di Henry Kissinger, che domani, sabato 27 maggio, compirà cento anni. Pubblicando una sua foto con l’ex segretario di Stato Usa su Instagram, Giorgetti ha affermato di avere “avuto l’onore di incontrare Kissinger qualche settimana fa a New York: sono state due ore emozionanti e per me ricchissime di insegnamenti e suggestioni”. In un secondo messaggio pubblicato su Twitter, il ministro ha affermato che Kissinger ha “una visione lucidissima del futuro: spero che potremo rivederci presto, perché il mondo ha bisogno di lui”. (Was)