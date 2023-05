Ucraina: Alemanno, un fronte trasversale per sostenere l'iniziativa di pace del Papa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’incontro pubblico Pace subito "è estremamente significativo perché, attorno al mondo Cattolico, si è riunito un fronte trasversale che va dall’Arci e la Cgil fino al Comitato Fermare la guerra che rappresenta il mondo della destra che non vuole la guerra in Ucraina. L’obiettivo è quello di sostenere l’iniziativa di Papà Francesco per arrivare ad un cessate il fuoco e aprire un tavolo di trattative". Così in una nota Gianni Alemanno, portavoce del Comitato fermare la guerra, che è intervenuto al convegno “Pace subito” a cui hanno partecipato anche Arci, Mcl, Movimento dei Focolari, Acli, Rete italiana Pace e disarmo promossa dalla Cgil, Comunità di S. Egidio, Forum del Terzo Settore. "Esiste un ampio fronte trasversale della società civile - dice Alemanno - che sostiene con convinzione e speranza Papa Francesco nel suo impegno per la ricerca della pace in Ucraina". (segue) (Com)