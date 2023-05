Ucraina: Alemanno, un fronte trasversale per sostenere l'iniziativa di pace del Papa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Papa Bergoglio "resta l’unico leder mondiale - dice ancora Alemanno - che si sforza di proporre una vero e realistico piano per il cessate il fuoco, anche attraverso la recente nomina di Cardinal Zuppi quale mediatore di pace. L’incontro pubblico 'Pace subito', promosso dal Movimento Cristiano del lavoratori e dal Movimento dei Focolari Italia, ha voluto offrire a realtà sociali di diverso orientamento politico e culturale un luogo di dialogo pubblico per capire come dare voce a tanta parte della società italiana che chiede una politica europea diretta in tutti i modi a fermare la strage nella consapevolezza che la guerra in atto, come tutte le guerre, non avrà vincitori, ma vede come principale sconfitta l’Europa intera fondata su un impegno per la pace che appare sempre più indispensabile e che a mio avviso deve portare anche all’impegno per raccogliere le firme per i referendum contro l’invio di armi in Ucraina”. (Com)