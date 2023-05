Mare: Urso, in ddl Made in Italy rilancio settore nautico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- La filiera nautica “è una delle eccellenze del nostro Paese, per questo motivo abbiamo previsto all’interno del ddl del made in Italy una parte dedicata al rilancio di questo settore così rappresentativo anche riducendo i tempi di registrazione della nautica”. Lo scrive su Twitter il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, che ha partecipato al secondo Summit nazionale sull’Economia del Mare “Blue Forum”, promosso dalla Camera di Commercio Frosinone-Latina, Unioncamere e Assonautica a Gaeta. “Inoltre con il liceo del made in italy vogliamo formare le nuove generazioni per tramandare le tradizioni italiane e creare le competenze del domani. In Italia sono 3 milioni i giovani che non studiamo non lavorano e non cercano lavoro, il nostro principale obiettivo è riportali allo studio e al lavoro per potersi realizzare e crearsi un futuro. Dobbiamo tornare a essere l’Italia del fare e del mare”, aggiunge Urso. (Rin)