Usa: elezioni 2024, governatore repubblicano della Dakota del Nord si prepara ad annunciare candidatura

- Il governatore della Dakota del Nord, Doug Burgum, si sta preparando ad annunciare la sua candidatura alle elezioni presidenziali del 2024. Fonti anonime hanno riferito al “Wall Street Journal” che il governatore repubblicano intende annunciare ufficialmente la sua corsa alla Casa Bianca il prossimo 7 giugno, durante un raduno nella città di Fargo. Se confermata, la candidatura di Burgum si aggiungerebbe ad una vasta platea di concorrenti alle primarie del Partito repubblicano, che include l’ex presidente Donald Trump; il governatore della Florida, Ron DeSantis; l’ex ambasciatrice Usa alle Nazioni Unite, Nikki Haley; Tim Scott, senatore della Carolina del Sud; l’ex governatore dell’Arkansas, Asa Hutchinson; e l’imprenditore Vivek Ramaswamy. La figura di Burgum non ha il riscontro di altri candidati a livello nazionale, ma il suo passato da imprenditore potrebbe migliorare le sue prospettive. Il governatore ha fondato la società Great Plains Software, che Microsoft ha acquistato nel 2001 per 1,1 miliardi di dollari. (Was)