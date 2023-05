Sudan: ripresi gli scontri nel Darfur ad Al Fashir, almeno 11 feriti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno 11 persone sono state ferite nella città sudanese di Al Fashir, capitale del Darfur settentrionale, negli scontri scoppiati fra le truppe dell'esercito regolare e le Forze di supporto rapido (Rsf) nella tarda notte di ieri e ripresi questa mattina. Lo riferiscono fonti stampa locali, precisando che da un mese a questa parte la città era rimasta in gran parte calma dopo che un comitato di pace aveva mediato una tregua locale. I combattimenti nella città del Darfur e nei dintorni hanno allertato tuttavia da tempo i gruppi armati della regione, che temono un allargamento del conflitto che potrebbe degenerare in una nuova guerra civile. Fra i principali attori di una strategia di contenimento del conflitto c'è il leader del Movimento di liberazione del Sudan (Slm-Mm), Minni Minnawi, firmatario dell'accordo di pace concluso nel 2020 fra il governo di Khartum e numerori gruppi armati sudanesi. Minnawi, che è anche governatore della regione del Darfur, aveva inizialmente convogliato verso Khartum i suoi uomini nel tentativo dichiarato di "mediare" fra le due fazioni militari in conflitto, prima di decidere poche settimane dopo di rientrare - con oltre 100 veicoli da combattimento carichi di uomini - denunciando l'impossibilità di scongiurare una guerra da lui definita "assurda". Come riferito ad “Agenzia Nova” da fonti a conoscenza dei fatti, dopo il suo rientro Minnawi è rimasto alcuni giorni ad Al Fasher, capitale regionale del Darfur settentrionale, dove ha tenuto incontri con il governatore Khaled Mustafa Adam e altri rappresentanti dell’Alto consiglio regionale per valutare come affrontare la situazione nel Darfur. Nelle ultime settimane, gli scontri scoppiati nella regione del Darfur occidentale, che confina con il Ciad, hanno provocato oltre 350 morti. (segue) (Res)