Sudan: ripresi gli scontri nel Darfur ad Al Fashir, almeno 11 feriti (2)

- Nel corso dell’incontro, secondo quanto riferito dalle stesse fonti a “Nova”, Minnawi ha incoraggiato le parti ad attuare l’accordo di Gedda – siglato il 12 maggio scorso nella città saudita con la mediazione di Stati Uniti e Arabia Saudita – per garantire la protezione dei civili nel conflitto. I presenti hanno anche concordato di formare una forza congiunta che includa i gruppi armati firmatari dell’accordo di Giuba, una sorta di task force destinata alla protezione dei civili e a garantire il transito delle merci nel Darfur, in collaborazione con le forze di polizia. Fra le località su cui attivare l’azione della task force e la protezione delle merci figurano, in particolare, i territori di Khartum, Alobied, Al Fasher, Geneina e le zone confinanti con Ciad e Libia. Infine, è stato concordato di formare un comitato per la gestione della crisi, istituzione che sarà diretta da Minnawi e che dovrà sovraintendere anche all’attivazione di collegamenti aerei con Al Fashir (Darfur settentrionale), Neyala (Darfur meridionale) e Geneina (Darfur occidentale). Un obiettivo, quest’ultimo, particolarmente difficile da attuare, dato che le Forze di supporto rapido (Rsf) del generale Mohamed Hamdan “Hemeti” Dagalo hanno preso il controllo sia della base di Neyala che di quella di Geneina, e che le loro forze risiedono non lontano dalla postazione di Al Fashir. (Res)