Casa: Maggioni (CCL), crescita prezzi in periferia fenomeno molto pericoloso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova si è dimostrata uno strumento capace di affermare la libertà di stampa nel nostro Paese" Dario Allevi

Sindaco di Monza

20 luglio 2021

- "L'attuale crescita dei prezzi legata - anche - ai costi di costruzione in periferia è un fenomeno molto pericoloso. Al contrario si potrebbe, e dovrebbe, invece promuovere una politica che fornisca incentivi per far sì che si possa abbattere in parte il costo dell'area o il costo di costruzione, soprattutto delle aree periferiche di Milano". Lo afferma in una nota Alessandro Maggioni, Presidente Consorzio Cooperative Lavoratori (CCL) a commento dei recenti diffusi dati che dimostrano come i valori immobiliari nelle periferie di Milano siano cresciuti del 60 per cento in due anni. "Chi ha redditi non molto alti, ma lavora a Milano, magari anche su turni, deve avere la possibilità di vivere il più possibile vicino al luogo di lavoro", prosegue Maggioni sottolineando che "le persone in diversi casi non guardano molto, ormai, all'allocazione della casa. Valutano se l'abitazione si trova vicino al luogo di lavoro. In caso di vicinanza quelle persone si trovano di conseguenza in un contesto accettabile (e Milano complessivamente ha tutti contesti accettabili). È una situazione che considero un punto fondamentale. Per quanto riguarda la città metropolitana, si apre un altro discorso. Se una persona si trasferisce a Monza perché Milano costa troppo, si tratta di una sconfitta complessiva". (Com)