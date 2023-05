Spagna: Procura anticorruzione assume controllo indagini su presunto acquisto voti a Melilla

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Procura anticorruzione spagnola ha assunto il controllo delle indagini sul presunto acquisto di voti per corrispondenza nella città autonoma di Melilla. Secondo quanto riferito dal quotidiano "El Mundo", le indagini della polizia avrebbero rivelato ""solidi indizi" dell'esistenza "di un'operazione di acquisto di voti su larga scala". L'operazione criminale è iniziata il 4 aprile, quando la Gazzetta ufficiale dello Stato ha pubblicato la convocazione delle elezioni per il 28 maggio prossimo, e sarebbe stata portata avanti, "da diversi individui legati o connessi al partito politico Coalición por Melilla". L'acquisto di voti sarebbe stato finanziato anche con parte dei fondi ottenuti da aziende e persone legate al partito politico indicato in gare d'appalto pubbliche, accordi, contratti e sovvenzioni che sarebbero stati assegnati durante la scorsa legislatura nella Città autonoma". (Spm)