Reddito cittadinanza: Marotta (Avs), governo faccia passo indietro

- Il capogruppo di Alleanza verdi e sinistra in Consiglio regionale, Claudio Marotta, parteciperà domani alla manifestazione partita dalla campagna "Ci vuole un reddito" e organizzata nella Capitale contro il decreto lavoro. "È urgente chiedere un passo indietro al Governo che, in un momento di grande insicurezza economica per il Paese, ha già iniziato a smantellare il reddito di cittadinanza e che, attraverso il decreto lavoro, produrrà precarietà e incertezza ulteriori soprattutto nelle fasce più fragili della popolazione. Non possiamo stare a guardare le mosse di una maggioranza che ogni giorno dimostra la propria incapacità di risolvere i problemi degli italiani e che per di più li ingigantisce". Così in una nota lo stesso Marotta. (Com)