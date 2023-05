Sicurezza: R. La Russa, firmato accordo per potenziare polizia Locale all'aeroporto di Malpensa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Siglato oggi in Prefettura, a Varese, il protocollo d'intesa per potenziare i servizi di Polizia locale in vista dell'imminente riapertura del Terminal 2 dell'aeroporto di Malpensa. Tra gli obiettivi anche la lotta ai taxi abusivi. Il protocollo è stato sottoscritto dal Prefetto di Varese, Salvatore Pasquariello, dall'assessore regionale alla Sicurezza e Protezione Civile, Romano La Russa, da Alessandro Fidato, Chief Operating Officer della SEA e dai sindaci dei comuni di Somma Lombardo (competente per territorio sul Terminal 2), Ferno, Varese, Busto Arsizio, Gallarate e Vizzola Ticino. "Con questo accordo - ha dichiarato Romano La Russa - estendiamo il potenziamento dei servizi di Polizia locale, già attivati con il protocollo firmato nel giugno 2022, anche al Comune di Somma Lombardo, competente territorialmente per il Terminal 2. La struttura, chiusa nel 2020, in seguito allo scoppio della pandemia e alla conseguente forte diminuzione del traffico aereo, riaprirà il 31 maggio. Considerato l'aumento dei viaggiatori, garantiremo così adeguati controlli di Polizia locale per migliorare la sicurezza nelle aree interessate dell'aeroporto". (segue) (Com)