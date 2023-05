Como: tamponamento tra due moto a Cermenate, muore uomo di 49 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un tamponamento tra due moto a Cermenate (Co) ha provocato la morte di uno dei due conducenti, un uomo di 49 anni. Illesa invece l’altra persona coinvolta, un 33enne. Alle15:56 di oggi, il personale areu è intervenuto dopo lo scontro, avvenuto all’incrocio tra via Nino Bixio e la strada SS dei Giovi. Per il 49enne è stato constatato il decesso sul posto. Non è stato ospedalizzato, invece, l’altro motociclista. Sul posto sono intervenuti elisoccorso, automedica, ambulanza, vigili del fuoco e carabinieri. (Rem)