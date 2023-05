Ucraina: “Wsj”, inviato Cina ha invocato riconoscimento sovranità russa su territori annessi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'inviato speciale del governo cinese per gli Affari euroasiatici, Li Hui, ha invitato i leader europei a riconoscere la sovranità della Russia sui territori ucraini annessi, ovvero le autoproclamate repubbliche di Donetsk e Lugansk, e le regioni di Zaporizhzhia e Kherson. Lo riferisce il quotidiano “Wall Street Journal” citando fonti riservate a conoscenza dei fatti. Nell'ambito della sua missione diplomatica in Europa, iniziata il 16 maggio scorso proprio dall'Ucraina, Li avrebbe inoltre “invitato gli alleati degli Stati Uniti in Europa ad affermare la loro autonomia e sollecitare un cessate il fuoco immediato” nello Stato dell'Europa orientale, oltre che e a prevenire un’estensione su vasta scala del conflitto. Li si sarebbe inoltre espresso sulle relazioni tra Europa e Stati Uniti, invitando i governi del Vecchio continente a considerare la Cina come “un'alternativa economica” a Washington. Dichiarazioni, queste, che secondo il quotidiano statunitense hanno incontrato la ferma opposizione dei funzionari europei, i quali avrebbero ribadito all'ex ambasciatore cinese in Russia che “è impossibile dividere l’Europa dagli Stati Uniti” e che il sostegno a Kiev rimarrà immutato. Durante gli incontri con il funzionario cinese, i vertici europei hanno complessivamente tentato d'inviare un chiaro messaggio a Pechino, invitata ad "esercitare la sua influenza sulla Russia affinché cessi le ostilità, a non fornire sostegno militare a Mosca e a condannarne pubblicamente l’aggressione". Li si è recato oggi a Mosca per l'ultima tappa del suo tour, che ha toccato anche Polonia, Francia e Germania. (Cip)