Iraq: ministero Esteri condanna attacco ad ambasciata in Svizzera e chiede apertura indagini

- Il ministero degli Affari esteri dell'Iraq ha condannato fermamente l'attacco contro la sua ambasciata a Berna, la capitale della Svizzera. Lo si apprende da un comunicato stampa diffuso dall’agenzia di stampa irachena “Shafaq”, in cui il dicastero denuncia "l'attacco senza precedenti compiuto da un gruppo di persone, non ancora identificate, che è entrato nell'edificio dell'ambasciata, generando il panico tra il personale e i cittadini iracheni che si trovavano negli uffici". Nella dichiarazione il ministero ha ribadito la sua condanna per gli "atti di violenza e vandalismo contro le missioni diplomatiche", e in particolare verso quelli che "violano la sicurezza e la sacralità di queste istituzioni". Il ministero ha poi invitato le autorità svizzere a condurre un'indagine approfondita per identificare i responsabili dell'attacco e per ricostruire le dinamiche dell'incidente. Inoltre, il ministero ha sottolineato l'importanza di rispettare le norme del diritto internazionale così come le disposizioni della Convenzione di Vienna, che disciplina le relazioni diplomatiche tra i Paesi. Infine, nel comunicato, il ministero degli Esteri iracheno ha ringraziato le autorità svizzere per la loro "risposta tempestiva nel risolvere la situazione e per aver riportato sicurezza e stabilità in ambasciata e nelle aree adiacenti".(Irb)