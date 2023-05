Arabia Saudita-Regno Unito: raggiunta intesa per sviluppare catene approvvigionamento minerali critici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rafforzare il partenariato tra Arabia Saudita e Regno Unito per sviluppare congiuntamente catene di approvvigionamento di minerali critici resilienti a sostegno della transizione energetica globale. Questo l’obiettivo di una dichiarazione di intenti firmata dal ministro dell'Industria e delle risorse minerarie saudita, Bandar al Khorayef, e il segretario di Stato per gli affari e il commercio britannico, Kemi Badenoch. Secondo quanto riferisce il quotidiano panarabo edito a Londra “Asharq al awsat”, l’intesa mira ad aumentare l'offerta globale di minerali critici, cruciali nella produzione di tecnologie, inclusi veicoli elettrici, turbine eoliche e pannelli solari, e una loro produzione “sostenibile e responsabile”, a vantaggio di diverse industrie ad alta intensità di minerali. L’obiettivo è sviluppare una comprensione condivisa delle strategie relative ai minerali critici, incoraggiarne la sostituzione e il riciclaggio, delineare una visione unificata per l'industria mineraria in linea con gli standard ambientali globali, coinvolgere il settore privato per identificare nuove catene di approvvigionamento ed esplorare opportunità di investimento. Londra e Riad mirano inoltre a identificare opportunità di ricerca su tecniche di produzione di minerali puliti, efficienza delle risorse, e altre tecnologie pertinenti. “L'Arabia Saudita e il Regno Unito condividono l’idea di garantire la disponibilità dei minerali necessari per la transizione energetica, pur mantenendo elevati standard di sostenibilità", ha affermato Al Khorayef, spiegando che l’intesa si inserisce nel quadro di una crescente cooperazione tra i due Paesi nei settori industriale e minerario e contribuisce a sostenere gli sforzi globali congiunti per raggiungere il “futuro verde” ambito dalla comunità internazionale.(Res)