Balneari: Mef, governo presidia e segue con grande attenzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo “presidia e segue con grande attenzione la questione balneari e procede rapidamente verso una sua soluzione, anche attraverso il tavolo istituito presso Palazzo Chigi e volto principalmente a mappare le coste italiane”. Lo dichiara in una nota il ministero dell’Economia e delle Finanze. “Le iniziative intraprese dall'Agenzia del Demanio su alcuni territori costituiscono un'attività meramente ricognitiva e di raccolta di informazioni. Tali azioni, a seguito di approfondimenti effettuati, non risultano avere alcuna conseguenza sulle concessioni balneari", aggiunge il ministero. (Com)