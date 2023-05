Autonomia: Calderoli, bene Meloni, Lep vero elemento di coesione nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non posso che concordare con quanto ha ribadito oggi il nostro presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni, che ha rimarcato opportunamente come l'introduzione dei Livelli essenziali delle prestazioni rappresenta il vero elemento di coesione a livello nazionale e rappresenta lo strumento per annullare le attuali anomalie e l'attuale diversità nei servizi, per qualità e quantità, tra singole Regioni, differenze che oggi sono sotto gli occhi di tutti. Lo afferma in una nota Roberto Calderoli, ministro per gli Affari regionali e le Autonomie. “Ha detto bene il presidente Meloni: l'autonomia rafforzerà le competenze, le responsabilità e le virtuosità delle singole Regioni. E finalmente declineremo esplicitamente quanto previsto dalla nostra Costituzione, che attende di essere pienamente attuata, in tutti i diritti enunciati nella sua prima parte, enunciati ma appunto non declinati. Noi vogliamo fare questo, noi stiamo facendo questo", sottolinea Calderoli, che aggiunge: "Questo governo ha raccolto questa sfida, per la prima volta nella storia repubblicana, di definire esplicitamente e analiticamente quali sono i diritti di cui possono godere i cittadini italiani, e soltanto arrivando alla definizione dei Lep questi diritti costituzionali potranno essere garantiti su tutto il territorio nazionale. Si tratta di un'impresa difficilissima, che mai nessuno ha voluto affrontare finora, un'impresa necessaria per garantire che tutti i cittadini nel Paese possano godere degli stessi diritti. Per cui brava Giorgia Meloni, avanti così, che andiamo bene!”. (Rin)