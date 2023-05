Usa: first lady Jill Biden da mercoledì in Medio Oriente e Nord Africa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La first lady statunitense Jill Biden darà il via mercoledì 31 maggio a un viaggio di sei giorni, durante i quali si recherà in Giordania, Egitto, Marocco e Portogallo per promuovere l’emancipazione delle donne e dei giovani. In occasione della tappa in Giordania, parteciperà al matrimonio dell’erede al trono Hussein. "La first lady crede che sostenere i giovani di tutto il mondo sia fondamentale per il nostro futuro comune, con l'istruzione, la salute e l'empowerment al centro", ha dichiarato Vanessa Valdivia, la sua portavoce. "Con la sua visita in Medio Oriente e Nord Africa, la first lady continuerà a costruire sul suo lavoro per responsabilizzare i giovani e riaffermare il nostro impegno a rafforzare le nostre partnership e far avanzare le nostre priorità condivise nella regione", ha dichiarato Valdivia.(Was)