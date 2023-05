Medio Oriente: ricostruzione del “Washington Post” mostra uccisione di un bambino durante raid israeliano a Jenin

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze israeliane hanno ucciso un bambino civile di 14 anni durante un raid avvenuto il 16 marzo scorso nella città di Jenin, nella Cisgiordania settentrionale. L’attacco, organizzato per uccidere due militanti palestinesi che si trovavano sul posto, è stato descritto in una ricostruzione dettagliata pubblicata oggi dal “Washington Post”, in cui viene sottolineata la crescente disattenzione delle forze israeliane nei confronti dei civili, durante l’organizzazione di operazioni di questo tipo. Il raid è infatti avvenuto in pieno giorno, all’interno di un’area con diversi ristoranti, negozi e civili. Il bambino, Omar Awadin, che si trovava sul posto con la sua bicicletta per svolgere delle commissioni per il negozio del padre, è stato ucciso dagli agenti israeliani sotto copertura che ad un certo punto sono usciti da una macchina, aprendo il fuoco contro i due militanti, uccidendoli. Nella ricostruzione del quotidiano viene segnalato che operazioni del genere, in passato, avvenivano tipicamente di notte, per proteggere la popolazione civile. Dopo la formazione del nuovo governo guidato da Benjamin Netanyahu, tuttavia, sempre più raid sono stati organizzati in pieno giorno, in aree densamente popolate: stando alle stime delle Nazioni Unite, al 15 maggio 2023 più di 108 palestinesi (militanti e anche civili) sono stati uccisi dalle forze israeliane in Cisgiordania e nell’area di Gerusalemme Est. Almeno 19 di questi sono bambini. (segue) (Was)