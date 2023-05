Medio Oriente: ricostruzione del “Washington Post” mostra uccisione di un bambino durante raid israeliano a Jenin (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il quotidiano statunitense ha ricostruito il raid del 16 marzo con l’ausilio di decine di video provenienti dalle telecamere di sorveglianza dei negozi della zona, intervistando almeno 13 testimoni. L’analisi ha concluso che gli agenti israeliani, armati con pistole e fucili d’assalto, hanno sparato più di 20 colpi nella direzione dei due militanti (i quali non sembrano avere armi con sé, sebbene le autorità israeliane abbiano detto il contrario), uccidendo loro e anche Omar, raggiunto da un proiettile vagante. Uno dei video, inoltre, mostrerebbe gli agenti sparare diversi colpi contro uno dei due militanti mentre si trovava già a terra: una azione che, secondo alcuni esperti intervistati dal “Washington Post”, potrebbe essere classificata come esecuzione extragiudiziale, in violazione della legge di Israele. Secondo gli stessi esperti, l’operazione è da ritenersi illegale anche perché i due militanti “non rappresentavano una minaccia imminente”, oltre al fatto che nell’area si trovavano decine di civili. Commentando il raid, effettuato dall’unità Yamam della polizia di frontiera israeliana, specializzata in operazioni di contrasto al terrorismo, un portavoce delle forze dell’ordine israeliane ha affermato che gli agenti si trovavano nell’area per “neutralizzare terroristi responsabili di numerosi attacchi contro le Forze di difesa israeliane (Idf), producendo anche ordigni esplosivi”. (segue) (Was)