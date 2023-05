Medio Oriente: ricostruzione del “Washington Post” mostra uccisione di un bambino durante raid israeliano a Jenin (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Interpellata dal quotidiano sulla morte del bambino, la polizia israeliana si è limitata a dire che “il soggetto in questione ha partecipato attivamente in rivolte violente che hanno messo a rischio la vita delle nostre truppe”, senza fornire ulteriori dettagli sulle sommosse in questione. I filmati delle telecamere di sicurezza visionati e pubblicati dal quotidiano, tuttavia, non mostrano tensioni precedenti alla sparatoria. Omar, che stava tornando a casa in bicicletta, è stato colpito alla schiena da uno dei proiettili sparati dagli agenti contro Nidal Khazem e Yousef Shreim, rispettivamente di 28 e 29 anni, in una strada dove in quel momento si trovavano almeno 16 civili. Philip Alston, che ha lavorato per quasi sette anni come funzionario delle Nazioni Unite occupandosi proprio di esecuzioni sommarie, ha detto al “Washington Post” che “possiamo dire con un certo grado di certezza che si tratta di esecuzioni extragiudiziali”. Un altro ex funzionario dell’Onu, Michael Lynk, che ha lavorato come relatore per i diritti umani nei territori palestinesi, ha parlato di “una azione assolutamente illegale, aggravata ulteriormente dal fatto che l’operazione è stata condotta all’interno di un mercato pieno di civili”. Khazem era un membro del movimento palestinese della jihad islamica, mentre Shreim apparteneva alle Brigate al Qassam, il braccio armato di Hamas. (Was)