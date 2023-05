Sanità: Simeoni (FI Lazio), buon lavoro ad Andrea Urbani per il nuovo incarico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ci tengo a fare gli auguri di buon lavoro ad Andrea Urbani, da questa mattina nuovo direttore della Direzione regionale ‘Salute e Integrazione Sociosanitaria’ del Lazio". Lo scrive in una nota il capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale del Lazio, Giorgio Simeoni. "Il presidente Rocca ha scelto certamente il profilo migliore, per capacità dimostrate ed esperienza, per questo incarico delicato e di grande responsabilità - aggiunge Simeoni -. Conosciamo tutti il lavoro prezioso che Urbani ha svolto quando era al ministero della Salute, lavoro che ha permesso alla Regione Lazio di uscire dal commissariamento. Dopo la nomina di Alessandro Ridolfi, alla direzione generale della Regione Lazio, viene scelta un’altra figura di spessore, che, sono certo, farà un ottimo lavoro nell’interesse dei cittadini della nostra Regione".(Com)