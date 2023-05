Mare: Rampelli (Fd’I), ministero perché siamo cerniera tra Europa e Mediterraneo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non ci voleva una scienza infusa per immaginare l'importanza del ministero del Mare e cercare la valorizzazione tra l'Italia e il Mediterraneo. “Siamo cerniera tra il Nord e il Sud del mondo, il punto più prossimo dell'Europa al continente africano, che è ricchissimo e sarà la nuova Asia: ha risorse gigantesche, è stato depredato dal colonialismo che ha sfruttato la popolazione, bambini compresi”. Lo ha dichiarato il vicepresidente della Camera dei deputati, Fabio Rampelli, di Fratelli d'Italia, intervistato nel corso del secondo summit nazionale sull'economia del mare “Blue Forum”, in corso a Gaeta. "Avere a che fare con questa distesa di acqua ci ha fatto abituare alla coesistenza ma ci ha impedito di capire come il mare può diventare risorsa economica di sistema, rappresentare un valore in più”, ha sottolineato Rampelli, che ha aggiunto: “Il Mediterraneo è anche il punto di congiunzione tra N continenti come l'Asia e le Americhe. Ci vogliono intelligenza e geopolitica per valorizzare le ricchezze che abbiamo". (segue) (Rin)