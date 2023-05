Mare: Rampelli (Fd’I), ministero perché siamo cerniera tra Europa e Mediterraneo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il ponte sullo Stretto – ha osservato Rampelli - costituisce la possibilità dell'Italia meridionale di essere agganciata all'Europa ricca e consentirà il passaggio dell'Alta velocità, il potenziamento della rete stradale, autostradale e ferroviaria della Sicilia e della Calabria. Non si è mai capito perché debbano ritenersi prioritariamente necessarie le infrastrutture secondarie o, al contrario, quelle primarie. Io credo sia impensabile fare il ponte senza intervenire sul resto. Il processo sarà simultaneo. Il sogno però è quello di poter portare i limoni siciliani dal mercato ortofrutticolo di Vittoria a Lione in 24 ore e da lì agganciare le dorsali per tutto il mercato euroasiatico". (Rin)