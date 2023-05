Camera: 31 maggio e primo giugno audizioni su partecipazione Italia a missioni internazionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Mercoledì 31 maggio, alle ore 8, presso l'Aula Convegni del Senato, le Commissioni riunite Esteri e Difesa Camera e la Commissione Esteri e Difesa Senato svolgono l'audizione del capo di Stato maggiore della Difesa, Giuseppe Cavo Dragone, nell'ambito dell'esame congiunto della deliberazione del Consiglio dei ministri in merito alla partecipazione dell'Italia a ulteriori missioni internazionali per l'anno 2023, adottata il primo maggio 2023, nonché della Relazione analitica sulle missioni internazionali in corso e sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, riferita all'anno 2022, anche al fine della relativa proroga per l'anno 2023. Alle ore 14, presso l'Aula della Commissione Esteri della Camera, le Commissioni riunite Esteri e Difesa, sullo stesso argomento, svolgono le seguenti audizioni: ore 14 Chiara Cardoletti, rappresentante per l'Italia di Unhcr, in videoconferenza; ore 14:30 rappresentanti di Amnesty International; ore 15 Francesco Vignarca, coordinatore campagne di Rete italiana pace e disarmo; ore 15:30 Francesco Strazzari, docente di relazioni internazionali presso la Scuola superiore Sant'Anna di Pisa, in videoconferenza, e Luca Raineri, incaricato di ricerca presso la stessa Scuola. Giovedì primo giugno, alle ore 8, presso l'Aula della Commissione Difesa della Camera, le Commissioni riunite Esteri e Difesa della Camera e la Commissione Esteri e Difesa Senato, svolgono l'audizione del comandante del Comando operativo di vertice interforze (Covi), Francesco Paolo Figliuolo. Gli appuntamenti – rende noto l'ufficio stampa della Camera – vengono trasmessi in diretta webtv.