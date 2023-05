Italia-Usa: serata di gala a Washington per celebrare la comunità italoamericana e ricordare le alluvioni in Emilia-Romagna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una serata celebrativa dedicata al contributo degli italoamericani al successo degli Stati Uniti e alle solide relazioni con l'Italia, nel corso della quale sono state attribuite borse di studio a giovani italoamericani meritevoli. Questo il tema della 34esima edizione del gala per i National Education and Leadership Awards (Nela), organizzato a Washington dalla Fondazione Sons of Italy, braccio filantropico di Osdia (Order sons and daughters of Italy in America), alla presenza dell'ambasciatrice d'Italia, Mariangela Zappia (anche presidente onoraria del gala), e delle cinque personalità italoamericane insignite per il loro contributo a favore della collettività: il membro del Congresso Bill Pascrell; l'attore Tony Lo Bianco; e figure di spicco del mondo imprenditoriale statunitense quali Anthony Naccarato, Jill Albertelli e Augustin Tellez. "Le relazioni tra i nostri due Paesi rappresentano un'alleanza indistruttibile, una partnership strategica e una lunga, profonda amicizia", ha evidenziato l'ambasciatrice Zappia, richiamando quanto disse la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, lo scorso anno, nel suo primo messaggio alla comunità italoamericana. (segue) (Was)