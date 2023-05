Italia-Usa: serata di gala a Washington per celebrare la comunità italoamericana e ricordare le alluvioni in Emilia-Romagna (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ambasciatrice ha anche ricordato le tragiche morti e i danni in Emilia-Romagna, ringraziando la comunità italoamericana per la solidarietà concreta dimostrata ed esprimendo ammirazione per la forza, il coraggio, e la determinazione della popolazione locale in questi momenti così difficili. “Ma non è una sorpresa: tutti noi sappiamo quanto forti, coraggiosi e resilienti siano gli italiani". L'ambasciatrice ha poi evidenziato l'importante ruolo di Osdia e della comunità italoamericana nella promozione dell'insegnamento dell'italiano, terza lingua straniera più studiata negli Usa nel 2021, e del turismo statunitense verso l'Italia, con circa tre milioni di persone che hanno visitato il nostro Paese nel 2022. Ha valorizzato inoltre la candidatura di Roma ad ospitare Expo 2030, valorizzando anche l’importante ruolo della comunità italoamericana nella promozione di una nuova campagna dedicata al "Turismo delle radici" per unire riscoperta delle proprie origini alla valorizzazione del grande patrimonio artistico, culturale e paesaggistico italiano. (Was)