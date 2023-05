Usa: spesa dei consumatori in aumento dello 0,8 per cento ad aprile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La spesa dei consumatori ha registrato un incremento dello 0,8 per cento nel mese di aprile, mentre l’inflazione ha subito una accelerazione. Stando ai dati pubblicati dal dipartimento del Commercio, la tendenza positiva nella spesa dei consumatori è ascrivibile all’aumento degli acquisti di automobili, servizi assicurativi e sanitari. L’indice della Federal Reserve per la spesa e i consumi personali ha segnato invece un incremento dello 0,4 per cento il mese scorso. (Was)