Egitto: ministro Approvvigionamento invita aziende agroalimentari italiane a investire nel Paese

- Il ministro dell’Approvvigionamento e del Commercio interno dell’Egitto, Ali Moselhi, ha invitato le aziende italiane attive nel settore agroalimentare a investire nel proprio Paese. È quanto avvenuto durante una visita in Italia, nel corso della quale il ministro egiziano ha incontrato i rappresentanti di 27 aziende italiane del settore agroalimentare, in occasione dell’assemblea generale Farmers Markets Coalition. Tra queste, aziende che fanno uso di moderne tecnologie per aumentare la produttività e ridurre l’impiego di acqua e fertilizzanti, e altre specializzate nella progettazione e costruzione di mulini per grano, mais e cereali. In un comunicato diffuso oggi dal ministero dell’Approvvigionamento, è stato reso noto che, nell’occasione, è stata raggiunta un’intesa con alcune aziende italiane con cui queste si sono impegnate a effettuare bonifiche su 24.000 feddan di territorio egiziano (100 milioni e 800 mila metri quadrati) e a valutare investimenti per la produzione di attrezzature per l’industria alimentare. Nei mesi prossimi, si legge nel comunicato, delegati delle aziende coinvolte si recheranno in Egitto per avviare studi tecnici sui terreni da bonificare.(Cae)