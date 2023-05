Cambogia: re Norodom Sihamoni in visita in India dal 29 al 31 maggio per 70 anni relazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il re della Cambogia, Norodom Sihamoni, sarà in visita di Stato in India dal 29 al 31 maggio per celebrare il 70mo anniversario delle relazioni bilaterali. Lo annuncia un comunicato del ministero degli Esteri cambogiano. Il sovrano, si legge nella nota, avrà colloqui con la presidente della Repubblica, Droupadi Murmu, e col primo ministro, Narendra Modi. Inoltre, incontrerà il vicepresidente della Repubblica e presidente del Consiglio di Stato (la camera alta), Jagdeep Dhankhar, e il ministro degli Esteri, Subrahmanyam Jaishankar.(Fim)