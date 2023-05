Brasile: Lula a imprenditori, necessario aiutare Argentina per non perdere il mercato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' necessario che il governo del Brasile e le imprese aiutino l'Argentina in crisi economica per evitare di perdere un importante mercato per le merci brasiliane. Lo ha detto il presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, nel corso di un evento organizzato dalla Federazione delle industrie dello Stato di Sao Paulo (Fiesp). "Avrete visto le notizie sui giornali. Più che voler aiutare l'Argentina, quello che è necessario è aiutare gli esportatori brasiliani che esportano in Argentina. Questi sono dati concreti", ha affermato. (segue) (Brb)