Brasile: Lula a imprenditori, necessario aiutare Argentina per non perdere il mercato (3)

- Il ministro delle Finanze del Brasile, Fernando Haddad, ha chiesto al segretario del Tesoro degli Stati Uniti, Janet Yellen, un aiuto per l'Argentina, in profonda crisi economica e "umanitaria". "Siamo molto preoccupati per quello che sta accadendo alla vicina Argentina. Una delle cose che mi ha portato qui al G7, su raccomandazione del presidente Luiz Inacio Lula da Silva, è stata quella di informare i Paesi membri del G7 e del G20 delle condizioni economiche e sociali dell'Argentina. Condividiamo qui la preoccupazione per una questione umanitaria molto evidente", ha dichiarato Haddad nel corso di un incontro a margine della riunione dei ministri delle Finanze del G7 tenuta in Giappone. (segue) (Brb)