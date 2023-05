Brasile: Lula a imprenditori, necessario aiutare Argentina per non perdere il mercato (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Haddad ha denunciato la complicata situazione in Argentina, dove l'ondata di siccità potrebbe ridurre le esportazioni del 20 per cento. Un calo del genere peggiorerebbe le già difficili condizioni economiche, legate soprattutto alla mancanza di riserve internazionali in dollari necessarie per gli acquisti sul mercato internazionale. Una difficoltà, ha riferito Haddad al segretario al Tesoro Usa, legata a "ragioni storiche che si sono accumulate". (segue) (Brb)